Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Waldbrunn: Fahrzeug brannte

Totalschaden entstand an einem Pkw am Montagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Schollbrunn und Neckargerach. Der rote Seat war während der Fahrt kurz nach Schollbrunn vermutlich aufgrund eines Defekts in Brand geraten. Der 32-jährige Fahrer konnte den Wagen abstellen und sich ins Freie retten. Für den Kleinwagen gab es keine Rettung mehr. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr brannte der Motorraum komplett aus, so dass Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell