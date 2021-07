Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474

Bekiffte Autofahrerin verunfallt

Coesfeld (ots)

Über die Rettungsleitstelle erlangte die Polizei in Dülmen am Sonntag (25.7.) gegen 23.40 Uhr Kenntnis von einem verunfallten Auto. An der Unfallörtlichkeit, zwischen dem Ostdamm und der Zufahrt A43 in Richtung Rorup, konnte eine 26-jährige Nottulnerin am Fahrzeug angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlung zur Unfallursache ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum der Fahrerin. Im Auto fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel. Aufgrund ihrer Verletzungen brachte ein Rettungswagen die Nottulnerin in ein Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein stellte die Polizei sicher.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell