Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, L835/Motorradfahrer 71 km/h zu schnell

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Sonntag (25.07.21) Geschwindigkeitsmessungen an der L835 in Hiddingsel durchgeführt. Erlaubt sind an der Stelle 50 Stundenkilometer. 170 von 757 Fahrzeugen hielten sich nicht daran. 60 davon waren Motorradfahrer.

Ein Biker aus dem Kreis Borken holte sich den unrühmlichen Tagessieg. Er raste mit 125 Stundenkilometern durch die Messstelle. Nach Abzug der Toleranz war er 71 km/h zu schnell. Der Motorradfahrer darf sich auf ein Bußgeld von 600 Euro, auf ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei einstellen.

Insgesamt geht ein Verwarnungsgeld an 142 Raser. 28 erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Da vier der Temposünder mit mehr als 91 km/h gemessen wurden, wartet auf sie ein Fahrverbot.

Verwarnungsgelder gingen darüber hinaus an Fahrer, deren Betriebserlaubnis erloschen oder Ladung nicht richtig gesichert war. 55 Euro weniger hat jetzt ein Radfahrer, der sein Handy während der Fahrt nutzte.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell