Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (24.10.2021)

Radolfzell (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 25.000 Euro hat sich am Sonntag gegen 14.00 Uhr in der Badener Straße ereignet. Ein 53-jähriger VW-Fahrer geriet aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Renault eines 71-Jährigen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge, an denen Totalschaden entstand, mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell