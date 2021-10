Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Thuja-Hecke gerät in Brand (23.10.2021)

Radolfzell (ots)

Der Brand einer Thuja-Gartenhecke hat am frühen Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell an einem Grundstück in der Herrenlandstraße erfordert. Durch das rechtzeitige Entdecken des Brandes ist am Wohnhaus, in dessen Nähe die Hecke stand, kein Schaden entstanden. Ein vor der Hecke geparktes Auto konnte durch den Anwohner rechtzeitig weggefahren werden, dieses war aber durch die Hitze der Flammen bereits in Höhe von rund 5.000 Euro beschädigt worden. Die Ursache des Brandes der Hecke ist bislang nicht bekannt.

