POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Aufmerksamer Zeuge notiert Kennzeichen

Verkehrsunfallflucht - Aufmerksamer Zeuge notiert Kennzeichen

Vlotho

(jd) Gestern (10.1.) fuhr ein Ford Transit um 9.15 Uhr auf der Detmolder Straße aus Richtung des Kreiselverkehrs Detmolder Straße / Witteler Straße kommend auf den Kreisverkehr Detmolder Straße / Herforder Straße zu. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und beschädigte die im Kreisverkehr angebrachten Verkehrszeichen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, ein 37-jähriger Bielefelder, beobachtete, dass der Mann und sein Beifahrer aus dem Auto ausstiegen, dann jedoch in Richtung Vlotho weiterfuhren. Der Zeuge informierte die Polizei und teilte das Kennzeichen des Unfallverursachers mit. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 21-jährigen Mindener, der sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss. An seinem Firmenfahrzeug, dem weißen Ford Transit konnten die Polizeibeamten entsprechende Unfallspuren feststellen. Der Schaden an den Straßenschildern und dem Kreisel liegt bei rund 500 Euro.

