Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen sechs Pkw an - Außenspiegel entwendet

Bünde (ots)

(jd) Mehrere Fahrzeughalter informierten am Freitag Morgen (7.1.) die Polizei in Bünde, nachdem sie feststellten, dass bisher unbekannte Täter ihre jeweiligen Autos in der Nacht zuvor beschädigt haben. Ein 31-jähriger Bünder hatte seinen BMW beispielsweise am Vorabend, gegen 20.00 Uhr vor seinem Haus am Lerchenweg geparkt. Als er am Freitag, um 5.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Spiegelgläser aus beiden Außenspiegeln ausgebaut waren. Fünf weitere Fahrzeuge, bei denen es sich um drei Mercedes und zwei BMW handelt, wiesen ähnliche Beschädigungen auf: Auch hier entwendeten die bisher Unbekannten jeweils die Spiegelgläser. Die Fahrzeuge standen an der Bindingstraße, dem Amselweg und dem Lerchenweg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Donnerstag Abend und Freitag Morgen in Bünde-Spradow etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

