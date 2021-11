Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrolle

Frankenthal (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Frankenthal führten am 24.11.2021, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr, in der Robert-Bosch-Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei konnten insgesamt 26 Fahrzeuge gemessen werden, wovon vier, bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h, zu schnell waren. Der höchstgemessene Wert betrug 46 km/h. Des Weiteren konnte noch ein Gurt- und ein Handyverstoß festgestellt werden.

