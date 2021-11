Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Streitigkeiten wegen Parkplatz

Neuhofen (ots)

Am 23.11.2021, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Ludwigshafener Straße aufgrund eines Parkplatzes vor einer Einfahrt zu Streitigkeiten zwischen der Fahrerin und Anwohnern. In den Streit mischten sich auch andere Anwohner mit ein. Zwischen den Anwohnern kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Während der Auseinandersetzung fielen auch Beleidigungen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

