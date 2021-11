Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 84-jähriger PKW-Fahrer die Buschgasse in Richtung Eisenbahnstraße. Ein Mitarbeiter der Gemeinde stand mit einer Kehrmaschine in der Buschgasse. Beim Vorbeifahren streifte der PKW-Fahrer die Kehrmaschine, welche daraufhin gegen den Gemeindemitarbeiter stieß. Hierdurch verletzte sich der Mann leicht. Gegen den Fahrzeugfrüher wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

