Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gestohlenes Kleinkraftrad ausgebrannt wiedergefunden

Hamm-Mitte/-Herringen (ots)

Zwischen Donnerstag, 19. August, 16 Uhr und Sonntag, 22. August, 13 Uhr wurde auf dem Santa-Monica-Platz ein Kleinkraftrad gestohlen, welches dann am Sonntag gegen 21 Uhr auf einem Friedhofparkplatz am Zechenweg in Herringen ausbrannte.

Hinweise zu dem Vorfall und zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell