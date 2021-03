Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen in der Kurfürstenstraße ein

Trier (ots)

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen, 2. März, in ein Mehrfamilienhaus in der Kurfürstenstraße eingebrochen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Unbekannte kurz vor 5.30 Uhr über den Balkon in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses eingestiegen. In der Küche wurde er vom Wohnungsinhaber überrascht und floh. Es wurde offenbar nichts entwendet.

Der Unbekannte ist etwa 170 cm groß und hatte eine sportliche Figur. Er war dunkel gekleidet, möglicherweise mit einem grünen Parka und hatte eine helle Kapuze. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich. Offenbar war der Mann kurz zuvor ein einen Mitsubishi eingestiegen, der am Straßenrand in der Nähe des Tatortes geparkt war. Hier hatte er eine Taschenlampe entwendet.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290

