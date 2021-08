Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Dodge Charger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Straße "Am Krankenhaus" in Kaltenkirchen ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag (24.08.2021) zum Diebstahl eines Dodge Charger gekommen.

Unbekannte entwendeten den grauen Pkw mit Segeberger Kennzeichen zwischen 22:00 und 10:45 Uhr von der Fahrbahn. Es handelt sich um den Typ Charger SRT8.

Der Eigentümer stellte am Dienstagvormittag den Verlust fest und informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter 04551 8840.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell