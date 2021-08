Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Einbruch in Imbiss gesucht

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch (25.08.2021) ist es in der Robert-Koch-Straße in Norderstedt zum Einbruch in einen Imbiss gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam in das Gebäude ein.

Die Diebe entwendeten nach derzeitigem Stand Getränke und eine Bohrmaschine.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen am Mittwochvormittag eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 040 528060.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell