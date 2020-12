Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Pfefferspray im Regionalzug - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlihcer Körperverletzung und sucht Zeugen Lehrte, am 18.12.2020 gegen 16:00 Uhr

HannoverHannover (ots)

Der Anlass, der am Freitag zu einem Einsatz mit 16 Polizeibeamten von Bund und Land sowie 18 Rettungskräften geführt hat, wird derzeit noch ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist in einem Regionalzug von Hannover nach Lehrte ein 49-Jähriger aus Uetze auf eine Gruppe von drei bis fünf Jugendlichen oder jungen Männern getroffen. Nach einem Wortwechsel, dessen Inhalt für die polizeilichen Ermittlungen von großer Bedeutung ist, kam es zum Einsatz eines Tierabwehrsprays gegen die Jugendlichen. Das führte im geschlossenen Reisezugwagen zwangsläufig zu Reizungen der Atemwege und der Schleimhäute bei weiteren 12 Mitreisenden. Diese wurden vor Ort rettungsärztlich versorgt. Die Jugendlichen sollen den Uetzer teils mit einem Schlagstock und einem Schlagring bedroht haben. Der 49-Jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendlichen sind flüchtig. Für die ermittelnde und zuständige Bundespolizei in Hannover ist insbesondere von Bedeutung, wer den Konflikt verursacht hat und welcher Wortlaut zu der Eskalation führte. Eine vage Beschreibung der Flüchtigen liegt der Bundespolizei bereits vor. Der Einsatz eines Tierabwehrsprays gegen Personen stellt ebenso einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar, wie auch der Besitz, das Mitführen oder gar der Einsatz eines Schlagstocks und Schlagrings gegen Personen. Zeugen melden sich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511-3065-5009.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Hannover

Pressesprecher

Detlef Lenger

Telefon: 05121 745895-1030 o. Mobil: 0162/4894542

E-Mail: detlef.lenger@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell