Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Tatverdächtige nach räuberischem Diebstahl festgenommen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 26.06.2021, gegen 01.15 Uhr, näherte sich ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad einem Spielplatz in der Egertenstraße in Freiburg. Ein 31-jähriger Mann, der sich in einer auf dem Spielplatz befindlichen Personengruppe befand, stoppte den jungen Radfahrer, forderte Geld und Zigaretten und unterstrich diese Forderungen mit einem Faustschlag. Nachdem ein weiterer 38-jähriger Mann aus der Personengruppe dem Radfahrer seinen in der Hand gehaltenen Tabak entriss, konnte dieser flüchten und letztendlich die Polizei verständigen.

Die beiden Tatverdächtigen konnten noch auf dem Spielplatz vorläufig festgenommen werden. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Die Kriminalpolizei (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell