Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210809.3 Giekau: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Giekau (ots)

Gesternabend, am 08.08.2021, kam es in Giekau an der Kreuzung B202/Seekrug/Gottesgabe zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Beide Fahrzeugführer wurden infolgedessen verletzt. Der Verursacher war alkoholisiert.

Um 17:19 Uhr befuhr ein 60-jähriger PKW-Fahrer mit seinem VW Passat die Landesstraße 259 aus Giekau kommend in Richtung Gottesgabe. Ein 76-jähriger Fahrer eines Nissan Qashqai befuhr die Bundesstraße 202 aus Richtung Lütjenburg kommend in Fahrtrichtung Selent. Der 60-Jährige überquerte die Bundesstraße, um der Straße in Richtung Gottesgabe zu folgen. Dabei stieß er mit dem vorfahrtberechtigten Nissan-Fahrer zusammen.

Beide Fahrzeugführer befanden sich jeweils alleine im Fahrzeug. Der 76-jährige Geschädigte wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in das Krankenhaus Oldenburg gebracht. Der 60-jährige Beschuldigte wurde leicht verletzt. Bei ihm besteht der Verdacht, das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus Oldenburg eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, es traten Betriebsstoffe aus. Die Polizei Lütjenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit eingesetzt waren die Feuerwehr Giekau und die Straßenmeisterei Klausdorf. Es kam während der Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle bis etwa 20:15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell