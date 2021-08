Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210809.2 Kiel: Couragierte Radfahrerinnen verfolgen Ladendieb

Kiel (ots)

Am vergangenen Freitagabend, 06.08.2021, kam es zu einem Ladendiebstahl in der Holtenauer Straße. Zwei couragierte Radfahrerinnen nahmen die Verfolgung des Täters auf. Der Täter wurde festgenommen.

Um 19:22 Uhr entwendete ein 39-jähriger Kieler in einer Drogerie an der Holtenauer Straße zwischen der Waitzstraße und der Lornsenstraße mehrere Packungen Parfum im Gesamtwert von 289,79 EUR. Anschließend flüchtete er rennend die Holtenauer Straße in Richtung Dreiecksplatz.

Zwei 22- und 23-jährige Fahrradfahrerinnen erkannten dies und nahmen geistesgegenwärtig die Verfolgung auf. Dabei informierten sie die bereits alarmierte Polizei durchweg über den aktuellen Standort des flüchtigen Täters.

Der polizeibekannte Mann konnte schließlich auf Grund der couragierten Mithilfe der beiden Frauen durch eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten des 2. Polizeireviers im Bereich der Arkaden an der Holtenauer Straße gestellt werden. Er führte das Stehlgut, insgesamt neun Packungen verschiedener hochwertiger Parfums, immer noch bei sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell