Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210806.2 Kiel: Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Gaarden

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag, den 24.07.2021, auf Sonntag, den 25.07.2021, kam es in der Elisabethstraße in Höhe der Hausnummer 44 auf dem Gehweg zu einem schweren Raub. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Ein 42-jähriger Kieler hob um 03:46 Uhr in der Elisabethstraße 44 an einem dort befindlichen Geldautomat Bargeld ab. Als das Geld im Geldausgabeschacht des Geldautomaten lag, bemerkte er, wie ein unbekannter männlicher Täter ihm drohend ein Messer an den Bauch hielt. Daraufhin habe der unbekannte Mann das Bargeld aus dem Geldausgabeschacht genommen. Anschließend sei er in Richtung des Vinetaplatzes geflüchtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der männliche Täter soll nach Angaben des Geschädigten zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwischen 170 und 178 cm groß und von normaler Statur sein sowie einem südländischen Phänotypus entsprechen. Er habe kurze, dunkle, gelockte Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit habe er eine kurze blaue oder graue knielange Hose und ein helles T-Shirt getragen.

Die Auswertung von vor Ort befindlicher Videoaufzeichnung ergab, dass sich zur Tatzeit im Bereich mehrere unbeteiligte Passanten befunden haben. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter Telefonnummer 0431 1603333 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

