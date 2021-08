Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210803.1 Kiel: Drei Führerscheine nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Kiel (ots)

Zwei Polizisten des 2. Reviers haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Kraftfahrzeugrennen in der Innenstadt beobachtet. Mit Unterstützung weiterer Streifenwagen konnten sie die drei Fahrzeuge stoppen und die Führerscheine der Fahrer beschlagnahmen.

Die Beamten befanden sich mit einem Zivilfahrzeug gegen 02:50 Uhr am Wall in Höhe der Einmündung Flämische Straße, als ihnen drei Wagen, zwei Mercedes und ein VW Golf, auffielen, die mit überhöhter Geschwindigkeit vom Bootshafen kommend den Wall in Richtung Düsternbrooker Weg befuhren. Sie nahmen die Verfolgung auf, wobei die Wagen Geschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erreichten.

Über die Einsatzleitstelle forderten sie Unterstützung an. Zwei Streifenwagen des 2. Reviers postierten sich sichtbar im Düsternbrooker Weg, so dass die drei Fahrzeuge beim Anblick der Streifenwagen ihre Geschwindigkeiten verringerten und letztlich in Höhe des Innenministeriums gestoppt wurden.

Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete diese die Beschlagnahme der Führerscheine der drei Fahrer im Alter von 21, 24 und 25 Jahren an. Auf die Männer kommt ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gemäß §315d StGB zu.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell