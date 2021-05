Polizei Gütersloh

POL-GT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Bargeldunterschlagung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nachdem ein bis dahin unbekannter Mann Anfang März (01.03.) an einem Geldautomaten einer Sparkassenfiliale an der Rhedaer Straße einen hohen Bargeldbetrag unterschlagen hatte, wurden im Rahmen der Ermittlungen am gestrigen Mittwoch (19.05.) Lichtbilder des Täters auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung stellte sich noch am Mittwochabend ein 37-jähriger Mann aus Rietberg bei der Polizei Gütersloh und übergab den unterschlagenen Geldbetrag.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell