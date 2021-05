Polizei Gütersloh

POL-GT: Automatenaufbrüche an mehreren Tankstellen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Verl (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (18.05. - 19.05.) an mehreren Tankstellen die auf den Geländen befindlichen Automaten aufgebrochen und das Münzgeld gestohlen.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge sind vier Tatorte bekannt geworden. An den Tankstellen in Gütersloh, Friedrichsdorf und Verl an den Straßen Carl-Bertelsmann-Straße, Berliner Straße, Senner Straße und Bergstraße wurden die jeweiligen Staubsauger-, Waschbox- oder Hochdruckreinigerautomaten aufgebrochen. Inwieweit Tatzusammenhänge bestehen werden die aufgenommenen Ermittlungen ergeben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell