POL-KI: 210806.3 Kreis Plön

Kiel: Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen

Wie angekündigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4984076), führten Beamte des Kieler Bezirksreviers an den Vormittagen dieser Woche Geschwindigkeitsmessungen im Bereich von Grundschulen durch. Hohe Überschreitungsquoten gab es in Dannau und Giekau.

Mittwoch maßen die Polizisten die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen, die die Dannauer Grundschule passierten. Insgesamt fuhren hier 392 Wagen vorbei, von denen 57 zu schnell waren. Ein Fahrer befuhr die Straße mit 60 anstatt der erlaubten 30 km/h.

Vor der Grundschule im Giekauer Ortsteil Seekrug fuhr ein Fahrer am Freitag mit 80 Stundenkilometern. Erlaubt sind hier 50. Neben ihm waren weitere 18 von 152 Wagen zu schnell, so dass den Fahrerinnen und Fahrern ein Bußgeld droht.

Eine weitere Messung fand am Donnerstag in der Schönberger Strandstraße im Umfeld der dortigen Grundschule statt. Von insgesamt 904 vorbeifahrenden Fahrzeugen waren 44 zu schnell. Der schnellste erreichte 52 km/h in der dortigen 30er-Zone.

Auch in Kiel fand am Dienstag eine Messung vor der Fritz-Reuter-Schule in Friedrichsort statt. Von den 479 gemessenen Fahrzeugen fuhren 13 zu schnell. Der schnellste Wagen wurde mit 54 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 30 gemessen.

Das Kieler Bezirksrevier wird weitere Geschwindigkeitsmessungen in den kommenden Wochen vor verschiedenen Schulen in Kiel und im Kreis Plön durchführen.

Matthias Arends

