POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Firma, Unfälle & Sachbeschädigung auf Gartengrundstück

Weinstadt-Beutelsbach: Einbruch in Firma

Bisher unbekannte Diebe begaben sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen auf das Areal einer Firma in der Heinkelstraße und brachen dort mehrere Lkw auf. Aus diesen sowie einem Büroraum entwendeten die Täter diverse Akku- und Vermessungsgeräte sowie mehrere Kreissägen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen im Starenweg geparkten Skoda und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden am Skoda zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Kernen im Remstal: Sachbeschädigung auf Gartengrundstück - Zeugen gesucht

Sowohl am Mittwochabend, als auch am Donnerstagabend begaben sich bisher unbekannte Personen auf ein Gartengrundstück im Gewann Hartenstein, unweit der Hangweide und konsumierten dort diverse Getränke. Zudem wurde durch die Personen ein Busch sowie ein etwa 50 Jahre alter Apfelbaum abgehackt und im Bereich eines Brennholzhaufens abgelegt. Zeugenhinweise auf die bisher unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Backnang: Müllabfuhrmitarbeiter bei Unfall verletzt - Verursacherin gesucht

Ein 22-jähriger Mitarbeiter der Müllabfuhr schob am Freitagmorgen gegen 7:45 Uhr in der Gartenstraße eine Mülltonne in Richtung Schuttfang des Müllwagens, als eine bisher unbekannte Autofahrerin am Lkw vorbeifahren wollte und hierbei den jungen Mann zunächst am Bein streifte und ihm anschließend über die Ferse fuhr. Der 22-Jährige stürzte anschließend und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des schwarzen VW Polo, von dem die Ziffernfolge 613 des Kennzeichens bekannt ist, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sie wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt mit dunklen, schulterlangen Haaren beschrieben. Am Fahrzeug waren mehrere Schriftzüge angebracht, evtl. handelt es sich um einen Firmenwagen. Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

