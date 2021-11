Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 23.11.2021, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein Mann mit seinem Krankenfahrstuhl den Gehweg in der Hanns-Fay-Straße. Etwa in Höhe der Hausnummer 5 touchierte er zunächst ein etwa 5-jähriges Mädchen, welches den Gehweg mutmaßlich in Begleitung ihrer Mutter benutzte, sodass dieses zu Boden stürzte, hiernach touchierte er noch einen am Straßenrand abgestellten Pkw Hyundai, an welchem ein geschätzter Schaden von etwa 750 Euro entstand. Hiernach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch zwei Zeugen konnte der Unfall beobachtet werden, diese halfen zunächst dem Mädchen wieder auf die Beine, hiernach entfernte sich dieses mit seiner Begleitung ebenfalls von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Frankenthal nach dem geschädigten etwa 5-Jährigen Mädchen und der weiblichen Begleitung, mutmaßlich die Mutter des Mädchens.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell