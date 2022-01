Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Mehrere Feuer in Hiddenhausen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Die Polizei Herford ermittelt in gleich drei Fällen von Sachbeschädigung durch Feuer, die sich am Wochenende ereignet haben. Zunächst hörte ein Zeuge an der Straße Am Kartel gestern (9.1.), um 1.20 Uhr laute Knallgeräusche. Als der Mann daraufhin nachsah, was die Geräusche verursacht hatte, bemerkte er zwei brennende Altkleidercontainer. Um 3.50 Uhr bemerkte ein 22-jähriger Hiddenhauser zufällig eine brennende Mülltonne an einer Schule, als er mit seinem Auto entlang der Pestalozzistraße fuhr. Rund eine halbe Stunde später, gegen 4.15 Uhr, schlugen die Hunde eines Hiddenhausers an. Als dieser deshalb draußen nachsah, was seine Hunde aufgeschreckt haben könnte, bemerkte er eine brennende Mulde auf einem Firmengelände an der Bünder Straße. Die Feuerwehr konnte in allen drei Fällen den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gegenstände oder Gebäude verhindern. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso ist Gegenstand der Ermittlungen, ob es aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe einen Zusammenhang zwischen den drei Fällen gibt. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag in Hiddenhausen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

