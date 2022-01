Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Baum- Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Donnerstagabend (7.1) zu einem Unfall auf der Bültestraße in Höhe der Hausnummer 222. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 19.30 Uhr der Fahrer eines schwarzen BMW die Bültestraße und kam ausgangs einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Anschließend fuhr der Fahrer des BMW weiter und stellte sich mit seinem beschädigten Fahrzeug auf den Parkplatz eines Freizeitgeländes an der Bültestraße. Von dort aus informierte er telefonisch auch Bekannte über einen Unfall. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden das verunfallte Fahrzeug mit einem 48-jährigen Insassen auf dem Parkplatz vor. Die Überprüfung des 48-Jährigen ergab, dass er bereits einige Zeit vorher im alkoholisierten Zustand wegen eines Gewaltdeliktes polizeilich in Erscheinung getreten ist. Hinzu kam, dass der Betroffene unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund der vorhandenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Bad Oeynhauser als Fahrer den Unfall verursachte und anschließend von der Unfallstelle in Richtung Parkplatz flüchtete. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Dem Tatverdächtigen wurden auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen entsprechende Blutproben entnommen. Zudem ist der 48-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weil ihm diese bereits im Vorjahr entzogen wurde. Der Fahrer muss sich jetzt wegen diverser Verkehrsstraftaten verantworten. Der BMW wurde sichergestellt und vom Antreffort abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

