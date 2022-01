Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei verzeichnet mehrere Verkehrsunfälle durch Glätte- Insassen wurden leicht verletzt

Kreis Herford (ots)

(jd) Durch die nasskalte Witterung in den frühen Morgenstunden (6.1.) kam es im gesamten Kreisgebiet zu mehreren Glatteisunfällen. In der Zeit zwischen 6.00 und 9.00 Uhr wurden der Polizei insgesamt zwanzig Unfälle gemeldet, davon 15 mit Sachschaden und fünf Verkehrsunfälle, bei denen Beteiligte verletzt wurden. Ein überwiegender Teil der Unfälle ereignete sich in Herford, insbesondere im südwestlichen Stadtgebiet. Hier kam es zu mehreren Unfällen im Bereich der Lübbecker Straße, Diebrocker Straße und Laarer Straße. Zudem kam es zu vereinzelten Unfällen in Löhne, Enger und Hiddenhausen. Ein Verkehrsunfall auf der Witteler Straße zwischen Vlotho und Löhne gegen 06.17 Uhr beschäftigte die Polizei über einen längeren Zeitpunkt. Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Auto. Die B611 musste zwischen der Kreuzung Loher Straße / Koblenzer Straße in Löhne sowie dem Kreisel Witteler Straße / Detmolder Straße in Vlotho für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden und sorgte für starke Verkehrsbeeinträchtigungen.

