Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einsatz der Polizei- Herforder bedroht Bewohnerin und Polizeibeamte

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagabend (4.1.) gegen 16.13 Uhr meldete eine Bewohnerin am Berkenbrinkweg, dass sie durch einen 57-jährigen Hausbewohner mehrfach verbal bedroht wurde. Da aufgrund des psychischen Zustandes des Herforders nicht auszuschließen war, dass es zu weiteren körperlichen Angriffen auf die Geschädigte kam, wurden Polizeibeamte zum Einsatzort entsandt. Bei Eintreffen der Beamten befand sich der Tatverdächtige bereits in seiner Wohnung im Obergeschoss. Während der Kontaktaufnahme mit dem Herforder, drohte er den Beamten mehrfach und zeigte einen messerähnlichen Gegenstand. Die parallelen geführten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um einen polizeibekannten 57-Jährigen mit Gefährdungspotential handelt. Zur Unterstützung wurden Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos hinzugezogen. In einer günstigen Gelegenheit gelang es den Mann bei der Kontaktaufnahme, mittels einfacher körperlicher Gewalt, im Haus zu überwältigen. Ein vor Ort eingesetzter Notarzt übernahm die weitere Versorgung des 57-Jährigen und es erfolgte, nach ärztlicher Untersuchung, eine Unterbringung in eine nahe gelegene psychische Einrichtung. Zur genauen Motivlage können bislang noch keine Angaben gemacht werden Die Direktion Kriminalität hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell