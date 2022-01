Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Pkw - Unbekannte zünden Böller in VW Cabrio

Herford (ots)

(jd) Eine 19-jährige Herforderin hörte in der Nacht zu Montag (3.1.), etwa zwischen 1.00 und 1.30 Uhr, einen lauten Knall, konnte jedoch zunächst nicht die Ursache dafür ausmachen. Am nächsten Morgen bemerkte sie dann Beschädigungen an ihrem VW Beetle: Das Verdeck des Cabriolets, das am Fahrbahnrand der Luttenbergstraße parkte, war eingerissen und die Verstrebung des Daches gerissen. Zudem wies die Frontscheibe diverse Risse auf. Die 19-Jährige bemerkte dann, dass sich im Inneren des Fahrzeugs Reste eines Böllers befanden. Der oder die bisher unbekannten Täter haben offenbar mittels eines Werkzeugs ein Loch in das Verdeck geschnitten, um dann einen Böller in das Fahrzeug zu stecken. Der dadurch angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag im Bereich der Herforder Innenstadt etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

