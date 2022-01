Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich - Opel und BMW stoßen zusammen

Bünde (ots)

(jd) Ein 40-jähriger Bünder fuhr Samstag (1.1.), um 20.10 Uhr mi seinem Opel auf der Holser Straße und beabsichtigte, seine Fahrt über eine dortige Kreuzung hinaus geradeaus auf der Borriesstraße fortzusetzen. Zeitgleich fuhr ein 36-jähriger Bünder mit seinem BMW aus der Borriesstraße kommend ebenfalls auf die Kreuzung zu und beabsichtigte, nach links in die Levisonstraße abzubiegen. Als die Ampel an der Kreuzung für beide Verkehrsteilnehmer Grünlicht zeigte, fuhren sie in die Kreuzung ein. Der BMW-Fahrer bog nach links ab, ohne den entgegenkommenden Opel-Fahrer passieren zu lassen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 36-Jährige setzte seine Fahrt zunächst über die Holser Straße in Richtung Hansastraße fort. Der Opel-Fahrer folgte dem 36-Jährigen zunächst, welcher jedoch nach einiger Zeit sein Fahrzeug selbständig stoppte. Die Beteiligten verständigten anschließend die Polizei. Die Beamten nahmen im Atem des BMW-Fahrers Alkoholgeruch wahr, sodass auf der Wache Bünde eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten zur Verhinderung weiterer Straftaten den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell