Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern (29.12) alarmierte ein 58-jähriger Herforder um 22.15 Uhr die Polizei, nachdem er einen Einbruch in seinem Haus an der Straße An der Waldspitze festgestellt hatte. Als der Mann gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin nach kurzer Abwesenheit in sein Haus zurückkehrte, stellte er fest, dass in sämtliche Schränke und Schubladen im Haus geöffnet und durchwühlt waren. Der oder die unbekannten Täter haben sich mutmaßlich über ein Fenster im Keller Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

