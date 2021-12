Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bistro - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Vlotho (ots)

(jd) Die Eigentümerin eines Bistros in der Straße Borlefzen bemerkte gestern (29.12.) gegen 0.45 Uhr eine männliche Person im Inneren des Gebäudes und alarmierte unverzüglich die Polizei. Die wenige Minuten später vor Ort angekommenen Beamten lokalisierten den beschriebenen Mann auf einer Rasenfläche hinter dem Bistro. Als dieser die Beamten sah, flüchtete er zu Fuß in Richtung Weser. Jedoch wurde er nach kurzer Zeit an der Weser von den Beamten eingeholt und zur Feststellung seiner Identität zum Streifenwagen gebracht. Es handelt sich um einen 18-jährigen, bereits polizeilich mehrfach in Erscheinung getretenen Vlothoer. Der Mann trug Gegenstände bei sich, die aus dem Inneren des Bistros stammen. Die Beamten stellten an der Tatörtlichkeit außerdem Einbruchspuren an zwei weiteren Gebäuden fest: In einem der beiden Gebäude wurden offensichtlich mehrere Schubladen und Schränke durchsucht. Zudem stellten die Beamten bei dem Mann den Schlüssel eines VW Polos sicher, der in der Zufahrt des Familienfreizeitzentrums Borlefzen geparkt war. Das Fahrzeug war am Vortag in der Timmerbergstraße als gestohlen gemeldet worden. Der 18-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zeigte Anzeichen von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Er wurde zur Herforder Wache gebracht, wo aus diesem Grund eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb der Mann im Herforder Gewahrsam. Aufgrund des dringenden Tatverdachts muss er sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.

