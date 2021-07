Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen-Baumerlenbach: Brand auf Balkon

Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Öhringen hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Gegen 15.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt. Infolge fuhren die Streifenwagen und die Feuerwehr das Gebäude in der Mark-Aurel-Allee an. Auf einem Balkon hatte ein Holzregal Feuer gefangen und eine Hausfassade sowie die Markise beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ursächlich für das Feuer war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem auf dem Balkon stehenden Spannungswandler.

