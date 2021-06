Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Nordheim: Vor der Polizei geflüchtet

Ein Jugendlicher lieferte sich am Dienstagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Eine Streife war gegen 21.15 Uhr auf einen mit fünf Personen besetzten VW Golf aufmerksam geworden und wollte den Wagen in der Brackenheimer Straße in Nordheim einer Kontrolle unterziehen. Anstatt anzuhalten missachtete der Fahrer des PKWs sämtliche Stopp- und Anhaltesignale der Streifenwagenbesatzung und brauste davon. Bei der Flucht durch Nordheim und über die angrenzenden Feldwege in Richtung Nordhausen, beschleunigte das Auto in 30er Zonen teils auf über 130 km/h. Bei der Fahrt über die Feld- und Waldwege verlor der Lenker des Wagens die Kontrolle über sein Gefährt und lenkte es eine Böschung hinab. Dabei wurde das Auto stark beschädigt und zwei Mitfahrer leicht verletzt. Der VW fuhr daraufhin noch einige hundert Meter weiter, bevor die Insassen ausstiegen und zu Fuß flüchteten. Polizeistreifen konnten die geflüchteten Jugendlichen in Nordheim antreffen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer des Golfs erst 16 Jahre alt ist und dementsprechend noch nicht im Besitz eines Führerscheins war. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Am verunfallten VW entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugen, die bei der Flucht vor der Polizei von dem VW gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Bad Rappenau: Trecker in Flammen

Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden am Montagabend an einem Traktor in Bad Rappenau. Die landwirtschaftliche Zugmaschine hatte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen und war vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen verhindern. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Ittlingen: Reifen an Chevrolet zerstochen

Ein Chevrolet wurde am Dienstagnachmittag in Ittlingen von einem Unbekannten beschädigt. Der Wagen stand von 13 bis 19 Uhr am Fahrbahnrand der Sägmühlstraße. In diesem Zeitraum hat eine unbekannte Person die beiden Räder auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Alkoholisiert gegen Baum geprallt

Mit über zwei Promille Alkohol im Körper prallte ein Autofahrer am Dienstagabend in Heilbronn gegen einen Baum. Der Mann fuhr um kurz vor 20 Uhr auf der Kleiststraße und kam mit seinem Wagen von der Straße ab. Der VW fuhr auf den Gehweg, rollte einen Hang hinunter und kollidierte Schließlich mit einem auf der Rasenfläche stehenden Baum. Eine eintreffende Streife, bemerkte, dass der 65-Jährige vermutlich alkoholisiert war und führten einen Test mit ihm durch. Der Atemtest bestätigte den Verdacht der Beamten, weshalb der Autofahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Der 65-Jährige blieb unverletzt, sein Auto musste allerdings abgeschleppt werden.

Nordheim: Unfall durch medizinischen Notfall

Schäden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Nordheim. Ein 81-jähriger Autofahrer befuhr gegen 10.30 Uhr die Straße "Auf dem Weihen", als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Opel verlor und mit zwei geparkten PKW kollidierte. Ein Notarzt kümmerte sich um den Senior, bevor Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus brachten.

Weinsberg: 6-Jähriger von Auto erfasst

Ein 6-Jähriger wurde am Dienstagmorgen in Weinsberg von einem Auto erfasst. Der Junge fuhr um kurz nach 9 Uhr auf einem Feldweg bei Weinsberg-Wimmental und bog von dort vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten auf die Grantschener Straße ab. Die 48 Jahre alte Fahrerin eines VWs versuchte noch dem Kind auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstanden Schäden in Höhe von rund 800 Euro.

Leingarten: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Nachdem eine 10-Jährige am Montagnachmittag an der Stadtbahnhaltestelle "Leingarten-West" von einem Hund gebissen wurde, sucht die Polizei nach der Halterin und Zeugen. Das Mädchen war gegen 16.30 Uhr auf eine Frau zugegangen, die an der Grünfläche neben den Fahrradständern mit ihrem Hund stand und hatte gefragt, ob sie das Tier streicheln dürfe. Nachdem die Frau dies mit dem Hinweis verneinte, dass ihrem Hund dies nicht gefalle, ging das Mädchen weiter. Als sie an dem Tier vorbeilief, schnappte der Hund zu und biss das Kind. Die Frau entschuldigte sich daraufhin bei dem Mädchen. Weil die Personalien nicht ausgetauscht wurden, bittet die Polizei die Hundehalterin und Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

