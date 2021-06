Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.06.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Rauchentwicklung durch vergessenen Kochtopf

Ein vergessener Kochtopf auf dem Herd hat am Dienstagabend einen Polizei- und Feuerwehreinsatz in Lauda-Königshofen ausgelöst. Gegen 20.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei verständigt, weil in der Rathausstraße ein Rauchmelder zu hören war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden diese den Topf in der Küche der Wohnung. In der Wohnung entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Boxberg: Fußgänger von Straßenwalze gestreift

Mit einer Straßenwalze hat ein 47-Jähriger am Dienstagnachmittag in Boxberg einen 46-jährigen Faußgänger gestreift und dabei schwer verletzt. Der Arbeiter war gegen 15 Uhr in der Straße "Steinbusch" unterwegs. Im Bereich der Steigung zwischen der dortigen Jauchegrube und der Einmündung in die Landesstraße ging der Fußgänger am rechten Fahrbahnrand in dieselbe Richtung. Aus Unachtsamkeit des Walzenfahrers kam es zur Kollision. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 46-Jährigen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell