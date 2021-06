Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis Heilbronn

Mosbach: Katalysatoren gestohlen

Auf dem Gelände eines Mosbacher Autohändlers wurden die Katalysatoren von mehreren Fahrzeugen gestohlen. Die Täter gelangten vermutlich zwischen Freitag und Montag auf das Gelände in der Industriestraße in Mosbach-Neckarelz. Aus acht Fahrzeugen wurden die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. An einem weiteren Fahrzeug versuchten die Unbekannten den Katalysator ebenfalls auszubauen, scheiterten hier aber aus nicht bekannten Gründen. Zeugen, die rund um die Industriestraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Waldbrunn: Schwerer Arbeitsunfall

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein 70-Jähriger nach einem Arbeitsunfall in Waldbrunn-Stümpfelbrunn in eine Klinik gebracht. Der Mann hatte am Montagmorgen für Arbeiten auf einer Leiter gestanden und war aus unbekannten Gründen gestürzt. Der Senior prallte mit dem Kopf auf den Boden und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten.

Buchen: Rollstuhlfahrerin bei Unfall verletzt

Beim Versuch eine Straße zu überqueren wurde am Montagnachmittag in Buchen eine 77 Jahre alte Rollstuhlfahrerin verletzt. Die Frau wollte gegen 14.30 Uhr mit ihrem Gefährt die Walldürner Straße auf Höhe des Kreisverkehrs überqueren. An einem hohen Bordstein verlor die Frau die Kontrolle über den Krankenfahrstuhl und stürzte. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen.

Mudau: Nach Fahrradunfall ins Krankenhaus

Rettungskräfte brachten am Sonntagabend eine 25-Jährige in ein Krankenhaus. Die Frau radelte gegen 18.30 Uhr auf einem Fahrradweg bei Mudau, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Rad verlor, in den Grünstreifen geriet und stürzte. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Ihr Fahrrad bleib unbeschädigt.

