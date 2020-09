Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: "Blitz-für-Kids"-Aktion am 04.09.2020 in Dillenburg-Manderbach

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Manderbach: Am Freitag (04.09) führte der Regionale Verkehrsdienst zwischen 08 Uhr und 10 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Fauleborn / Ecke Schulweg durch. Im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids" unterstützten mehrere Schüler der Grundschule Dillenburg-Manderbach die Beamten. Je nach gemessener Geschwindigkeit verteilten die Schüler eine grüne Karte (bei Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit) verbunden mit einem Dank oder eine gelbe Karte (bei Nichteinhaltung der Geschwindigkeit) an die Verkehrsteilnehmer. Hervorzuheben ist, dass die Schülerinnen und Schüler bestens vorbereitet waren, weil sie eigens gestaltete Karten sowie kleine Geschenke dabei hatten, welche sie fleißig verteilten.

Im gesamten Zeitraum hielten die Beamten und Drittklässler 21 Autos an. An 16 Fahrer konnte eine grüne Karte verteilt werden. An fünf Fahrer gaben sie eine gelbe Karte aus mit dem Hinweis und der Bitte, zukünftig auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit, insbesondere im Bereich von Schulwegen, besser zu achten. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen durchweg in einem sehr niedrigen Bereich. Das schnellste Fahrzeug fuhr 45 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Insbesondere die kreativen Karten für die Verkehrsteilnehmer verbunden mit einem Smiley als Dank für die Einhaltung der Geschwindigkeit kamen bei allen Verkehrsteilnehmern sehr gut an. Zwei Verkehrsteilnehmern gefiel die Aktion sogar so gut, dass einer spontan einen Obolus für die Klassenkasse spendete und der andere mit einer kleinen Stärkung in Form von Süßigkeiten nochmals an die Kontrollstelle zurückkehrte.

Hinweis für die Medien: Zu dieser Meldung gehören zwei Bilddateien, welche gerne genutzt werden dürfen.

