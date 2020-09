POL-LDK: ++ Suche nach Rucksackeigentümer ++ Ins Schleudern gekommen ++ Einbruch in Kegelverein ++ Diesel aus Sattelzug abgepumpt ++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Suche nach Rucksackeigentümer ++ Ins Schleudern gekommen ++ Einbruch in Kegelverein ++ Diesel aus Sattelzug abgepumpt

Dillenburg (ots)

Wer hat einen Rucksack mit Lebensmitteln verloren?

Wetzlar: Seit Freitag (28.08.) liegt ein Rucksack auf der Polizeistation Wetzlar zur Abholung bereit. Dieser wurde an der Bushaltestellte Ernst-Leitz-Platz gefunden und bei der Polizei abgegeben. Im Rucksack befanden sich Lebensmittel. Der Eigentümer kann sich gerne bei der Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-0, melden und den Rucksack abholen. Selbstverständlich sollte er in der Lage sein, den Rucksack zu beschreiben und die Lebensmittel näher zu benennen.

Ins Schleudern gekommen

Ehringshausen: Vermutlich war die nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit der regennassen Fahrbahn der Grund dafür, dass am Donnerstag (03.09.) ein 38-Jähriger aus Hohenahr mit seinem Fahrzeug ins Schleudern kam. Auf dem Zubringer zur A45 verlor er gegen 15.50 Uhr die Kontrolle über den Opel. Dieser drehte sich und kollidierte mit der Schutzplanke auf der rechten Seite der Fahrbahn. An der Schutzplanke entstand dadurch ein Schaden von etwa 500 Euro, die 1500 Euro Schaden an Auto dürften einem wirtschaftlichen Totalschaden entsprechen. Der Opel musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

Einbruch in Kegelverein

Wetzlar: In der Nacht auf Donnerstag (03.09.) brachen Unbekannte zwischen 21.20 Uhr und 11.00 Uhr in den Kegelverein in der Blasbacher Straße in Hermannstein ein. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zunächst versuchten sie vergeblich eine Tür auszuhebeln und entfernten schließlich das Schutzgitter vor einem Fenster, um durch dieses dann in die Innenräume zu gelangen. Zum Diebesgut liegen noch keine näheren Informationen vor, es dürfte vom Wert jedoch um einiges geringer sein als der entstandene Sachschaden.

Dieselkraftstoff geklaut

Aßlar: Auf dem Autobahnparkplatz "Lemper Berg" der A45 Richtung Dortmund klauten Unbekannte etwa 680 Liter Dieselkraftstoff aus einer geparkten Sattelzugmaschine samt Auflieger. Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (02.09.) und 03.45 Uhr am Donnerstag (03.09) schlief der Fahrer im Führerhaus und bemerkte den Diebstahl erst, als er weiterfahren wollte. Das Diebesgut entspricht einem Wert von etwa 700 Euro. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen, Tel. 06033/ 7043-5010, suchen Zeugen, denen in der relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

