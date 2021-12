Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verdacht der Körperverletzung - Kohlenmonoxidvergiftung nach Shisha-Bar Besuch

Bünde (ots)

(um) Am gestrigen Abend (28.12.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Notfall eines 18-jährigen Patienten, welcher aufgrund einer erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration im Körper notärztlich behandelt werden musste. Die Polizei suchte daraufhin den Ursprungsort, eine Shisha-Bar in der Bünder Innenstadt, auf. Die hinzugerufene Feuerwehr betrat das Etablissement unter Atemschutz und konnte dort eine nicht korrekte Lüftung der Bar feststellen. Zu diesem Moment befanden sich mehrere Personen in der Bar. Wie eine weitere Überprüfung ergab, war die Lüftungsanlage der Bar nicht in Betrieb. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen richten sich damit gegen den 34-jährigen Besitzer der Shisha-Bar aus Minden. Der 18-jährige Patient aus Hiddenhausen musste stationär im Krankenhaus verbleiben. Vorsorglich zogen die Beamten einen Notarzt vor Ort hinzu, der erste gesundheitliche Einschätzungen der Gäste vornahm. Alle Personen konnten nach einer kurzen Überprüfung vor Ort nach Hause entlassen werden.

