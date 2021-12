Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Unbekannter bedroht Mitarbeiter

Rödinghausen (ots)

(jd) Gestern (27.12.) ereignete sich in der Bruchstraße um 20.43 Uhr ein räuberischer Diebstahl. Kunden eines Lebensmittelmarktes beobachteten, dass drei Männer Waren an sich nahmen und offenbar den Markt, ohne zu bezahlen, verlassen wollten und informierten einen Mitarbeiter. Dieser sprach die drei bisher unbekannten Männer daraufhin im Beisein seines Kollegen auf den Sachverhalt an. Als die Männer daraufhin aus dem Ladeninneren flüchteten, lief ihnen einer der Mitarbeiter hinterher und schaffte es zunächst, einen der drei Männer einzuholen und festzuhalten. Der Unbekannte, der rote Kleidung sowie eine schwarze ärmellose Weste trug, bedrohte den Mitarbeiter daraufhin massiv, sodass dieser ihn losließ. Der Unbekannte verschwand daraufhin, ebenso wie seine komplett schwarz gekleideten Begleiter, in unbekannte Richtung. Die drei erbeuteten Lebensmittel und Alkohol. Die Polizei, die die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen hat, bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den drei bisher unbekannten Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

