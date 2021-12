Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zigarettenautomat massiv beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Am vergangenen Donnerstag (23.12.) versuchten der oder die bisher unbekannten Täter an den Inhalt eines Zigarettenautomaten zu gelangen. Der oder die Unbekannten führten daher gegen 23.18 Uhr eine Explosion an dem Automaten, der sich an der Oberbauerschafter Straße befindet, herbei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten im Nahbereich des Automaten umgehend eine Fahndung durch, diese verlief jedoch negativ. Die Ermittlungen zum Explosionsstoff dauern noch an. Der Schaden an dem Automaten beträgt rund 2500 Euro. Trotz der starken Detonation, die Teile des Automaten zerstört hat, hielt der Zugang zum Inneren stand. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können oder in der Nacht zu Freitag in Klosterbauerschaft etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell