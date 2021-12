Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Autos an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Dienstag (28.12.) hörten Anwohner des Stiftskamp gegen 23.49 Uhr ein dumpfes Geräusch. Als eine 32-jährige Herforderin nachsah, was das Geräusch verursacht haben könnte, sah sie eine etwa 20 Jahre alte, männliche Person bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Kapuze mit Fellkragen, die sich an ihrer Hofeinfahrt befand. Ein paar Meter entfernt nahm sie eine weitere männliche Person gleichen Alters mit langen blonden Haaren wahr, die eine blau-weiße Hemdjacke trug und sich an ihrem Pkw zu schaffen machte. Die Frau informierte umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an dem Pkw einen Stein sicher, mit dem augenscheinlich eine Scheibe des Fiat eingeschlagen wurde. Eine umgehende eingeleitete Fahndung im Nahbereich nach den Tätern, die nach ersten Ermittlungen kein Diebesgut an sich genommen haben, verlief negativ. Ein VW Polo, der ebenfalls am Stiftskamp geparkt war, wies ähnliche Beschädigungen auf: Die Scheibe wurde augenscheinlich eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Im Innerraum stellten die Beamten fest, dass der oder die unbekannten Täter den VW durchsucht haben und dann offenbar versuchten, das Fahrzeug kurzzuschließen. Persönliche Gegenstände der Fahrzeughalterin, einer 40-jährigen Frau aus Herford, stellten die Beamten in einem angrenzenden Gebüsch sicher. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen oder den bisher unbekannten Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

