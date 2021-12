Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Zeugenaufruf nach Straßenraub: Junges Trio überfällt Pärchen - 32-Jähriger verletzt

Düsseldorf (ots)

Nach einem ungewöhnlichen Raubdelikt am Wochenende fahndet die Polizei nach drei jungen Männern. Sie stehen im Verdacht, ein Pärchen auf dem Weg nach Hause überfallen zu haben. Ein 32-jähriger Mann wurde dabei verletzt.

Das Pärchen war in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.12. gegen 1:00 Uhr) vom Weihnachtsmarkt auf dem Weg nach Hause, als sie plötzlichen auf der Margaretenstraße von drei jungen Männern angesprochen wurden. Zwei von ihnen hatten ein Messer in der Hand. Während sich seine Begleiterin in Sicherheit brachte, forderte das Trio den 32-Jährigen auf, seine Wertsachen herauszugeben. Als er der Anweisung nicht nachkam, schlugen die Täter auf den Mann ein, verletzten ihn mit einem Messer und raubten ihm seine Geldbörse aus der Jacke. Die drei unbekannten Täter flohen in unbekannte Richtung und werden wie folgt beschrieben: Sie sind etwa 1,80 Meter groß, 20 Jahre alt und haben dunkle Haare.

Hinweise werden erbeten an das Jugendkommissariat der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700.

