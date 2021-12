Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Spielhalle überfallen - Unbekannter erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Die Polizei Düsseldorf sucht Zeugen eines Raubes heute Morgen in Hassels. Ein bislang Unbekannter hatte in einer Spielhalle an der Schneidemühler Straße den Angestellten unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, Bargeld auszuhändigen. Im Anschluss flüchtete der Täter mitsamt der Beute in Richtung eines Supermarktparkplatzes. Die Polizei löste eine Großfahndung aus, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Beamten suchen Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Unbekannte die Spielhalle an der Schneidemühler Straße, hielt ein Messer in der Hand und drängte den Angestellten hinter den Bereich des Tresens. Gleichzeitig forderte der Täter den Geschädigten auf, Bargeld auszuhändigen. Der Angestellte kam der Aufforderung nach und verstaute das Geld in einer vom Täter mitgebrachten Plastiktüte. In der Folge nahm der Unbekannte die Beute an sich und flüchtete aus der Lokalität über einen Supermarktparkplatz. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und stellte Videomaterial sicher.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er war schwarz gekleidet und hatte sich mit einem Schal maskiert und trug eine dunkle Kopfbedeckung. Er führte ein Messer und laut Angaben des Geschädigten eine kleine blaue Plastiktüte mit einer roten Aufschrift mit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

