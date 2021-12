Polizei Düsseldorf

POL-D: Zeugen gesucht! - Unbekannte sprengen Geldautomat in Spielothek - Umfangreiche Spurensicherung - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Flingern - Unbekannte haben sich in der vergangenen Nacht an einem Geldautomaten in einer Spielothek in Flingern zu schaffen gemacht. Nach derzeitigem Stand machten sie keine Beute. Der Geldautomat wurde völlig zerstört. Gebäudeschaden entstand nicht. Es werden Zeugen gesucht.

Am frühen Morgen (5 Uhr) wurde der Wachdienst auf die Beschädigungen in dem Objekt an der Werdener Straße (kurz vor der Erkrather Straße) aufmerksam. Unbekannte hatten offensichtlich mit großem Aufwand unbemerkt den Geldautomaten "zerlegt". Der Tatort wurde abgesperrt und die KTU (Kriminaltechnik) der Kriminalpolizei alarmiert. Die Spezialisten waren vor Ort und sicherten Spuren.

Zeugen, die in der Nacht (Montag - Dienstag, 13./14. Dezember) verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei zu melden. Telefon: 0211 - 870-0.

