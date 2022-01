Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen zwei Autos an - VW Golf entwendet

Herford (ots)

(jd) Gestern (2.1.) bemerkte eine 22-jährige Herforderin gegen 15.50 Uhr, dass ihr VW Golf entwendet wurde. Die Frau hatte ihr Auto am Freitag in einem Parkhaus an der Wittekindstraße geparkt. Als sie gestern dorthin zurückkehrte, war ihr Auto verschwunden. Ein neben ihrem Fahrzeug geparkter Opel hatte eine zerstörte Scheibe. Aus dem Auto, das dem 23-jährigen Lebensgefährten der Herforderin gehört, haben der oder die Unbekannten einen Laptop, weitere elektronische Geräte sowie eine Geldbörse samt persönlicher Dokumente entwendet. Der Schaden liegt bei rund 1200 Euro. Zudem befand sich in dem Opel mutmaßlich der Ersatzschlüssel des VW, sodass die Unbekannten das Auto mittels des Originalschlüssels entwenden konnten. Das entwendete Auto ist ein roter VW Golf mit schwarzen Sportfelgen und einem tiefergelegten Fahrwerkt. Das Auto hat das Kennzeichen MI-JS 2399. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Pkw machen können oder am vergangenen Wochenende im Bereich der Wittekindstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

