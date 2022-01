Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rucksack aus Auto entwendet - Zeuge beobachtet zwei Kinder

Herford (ots)

(jd) Am vergangenen Freitag (31.12.) informierte eine 25-jährige Bielefelderin die Polizei darüber, dass ihr Rucksack inklusive ihrer Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Debitkarten, Schlüsselbund und Kopfhörern entwendet wurde. Der Rucksack der Marke Louis Vuitton befand sich in ihrem VW, den sie gegen 14.30 Uhr am Ortsieker Weg abgestellt hatte. Als sie etwa eine halbe Stunde später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, fehlte von dem Rucksack jede Spur. Ein Anwohner hatte zwei Jungen im Alter von etwa zehn Jahren dabei beobachtet, wie sie sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten und den Rucksack entwendeten. Einer der Jungen hat dunkle Haare und war mit einem blauen Pullover bekleidet, der andere hat kurze blonde Haare. Am späten Nachmittag wurde ihr Rucksack samt Kopfhörern in der Nähe des Klinikums Herford aufgefunden. Von der Geldbörse und dem Schlüsselbund fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Jungen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden

