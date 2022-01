Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in der Silvesternacht - Handtasche entwendet

Löhne (ots)

(jd) Eine 51-jährige Löhnerin bemerkte am Neujahrstag (1.1.) gegen 1.00 Uhr, dass ihre Handtasche offensichtlich entwendet wurde. Die Frau hatte die Tasche in ihrem Hausflur an der Straße An der Beeke am Vorabend zurückgelassen, ehe sie über die Terrassentür zu ihren Nachbarn ging. Da die Personen zwischen den Nachbarshäusern hin und her gingen, wurde die Terrassentür nicht immer komplett verschlossen. Die Momente, in denen die Tür unbeaufsichtigt war, nutzten augenscheinlich der oder die unbekannten Täter, um in das Haus zu gelangen. Sie entwendeten die Handtasche in der sich neben einer dreistelligen Summe Bargeld auch mehrere Ausweisdokumente und Debitkarten befanden. Die Polizei bittet Zeugen, die in Löhne-Mennighüffen in der Silvesternacht etwa Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

