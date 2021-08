Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Vorankündigung des Polizeieinsatzes anlässlich der Veranstaltung "Plan:et C - alpha"

17248 Lärz (ots)

Der "Kulturkosmos e. V." musste aufgrund der Coronapandemie und den damit einhergehenden behördlichen Beschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 auf die Durchführung des bekannten Fusion-Festivals verzichten. Die aktuell gültige Fassung der Corona-Landesverordnung lässt zur Zeit Veranstaltungen mit bis zu 15.000 Teilnehmern zu. In diesem Zusammenhang hat der Verein beim Amt Röbel-Müritz die Durchführung einer Veranstaltungsreihe unter dem Namen "Plan:et C" beantragt. Für die erste Veranstaltung unter dem Namen "Plan:et C - alpha" vom 20.-22.08.2021 wurde die behördliche Genehmigung erteilt. Für die Folgetermine "Plan:et C - beta" und "Plan:et C - gamma" vom 27.-29.08.2021 und 17.-19.09.2021 ist eine Genehmigung noch ausstehend.

Am kommenden Wochenende werden sich bis zu 12.500 Menschen auf der "Plan:et C - alpha" befinden. Für die Durchführung wurde ein umfassendes Sicherheitskonzept abgestimmt, welches auch die Durchführung von PCR-Tests beinhaltet.

Das Polizeirevier Röbel plant mit eigenen und unterstellten Kräften der benachbarten Inspektionen sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes einen größeren Polizeieinsatz. Darüber hinaus wird auch die Bundespolizei im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Einsatz sein. Im Fokus steht neben einer friedlichen und störungsfreien Veranstaltung, die Sicherheit der Teilnehmer sowie die Leichtigkeit und Sicherheit des Straßenverkehrs.

Aufgrund einer möglicherweise konzentrierten An- und Abreise der Teilnehmer, kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Insbesondere auf der Kreisstraße 18, die als Hauptzufahrt zum Veranstaltungsgelände genutzt wird, ist zwischen der B198/Rechlin und der Ortschaft Lärz mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Hier ist die Kreisstraße 18 von der Ortschaft Lärz in Richtung B198/Rechlin für den Verkehr gesperrt. Eine entsprechende Beschilderung und Umleitung wird aufgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell